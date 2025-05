"Biblische Plage": Grillen zerstörten Hunderte Gärten über Nacht

Konkret handelt es sich um sogenannte Mormonengrillen , rot-schimmernde Schildzikaden, die sich in großen Schwärmen fortbewegen. Besonders hart trifft es wieder die Landwirtschaft: Felder werden kahlgefressen, Gärten über Nacht zerstört. Die Tiere fressen nicht nur Pflanzen, sondern - wenn die Nahrung knapp ist - auch Artgenossen. In Millard County sprechen Landwirte bereits von ersten Ernteverlusten .

Auch Bewohner bangen um ihr Hab und Gut. Die Insekten kriechen an Hauswänden hoch, bedecken Zäune und Straßen und zerfressen Fassaden. Sie dringen durch Ritzen auch ins Hausinnere vor und lassen sich nur schwer dauerhaft vertreiben. Auch im Verkehr wird die Plage zur Gefahr: Überfahrene Insekten verwandeln Straßen in glitschige Rutschbahnen, sodass es bereits zu mehreren Unfällen kam. In manchen Bezirken kommen Schneepflüge zum Einsatz , um die Kadaver von den Fahrbahnen zu entfernen.

Dauerhafte Bekämpfung schwierig

Durch ihre explosionsartige Verbreitung und den schwer zugängliche Brutstätten – wie Canyons, Wüstenrandzonen oder Hochplateaus – ist eine Eindämmung schwierig. Mark Nelson, Professor an der USU in Beaver, erklärt: "Die Situation ist kritisch – die Tiere vermehren sich schnell, und es fehlt an wirksamen Mitteln zur Eindämmung." Landwirte wie auch Privatpersonen können sich jedoch an das Utah State University Extension Office wenden. Dort werden Programme unterstützt, die Schädlingsbekämpfung finanziell fördern.