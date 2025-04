Selbstgebauter Damm bewahrte US-Familie vor verheerender Flut

Das Haus der Familie Humphrey blieb am 8. April unversehrt, als starke Regenfälle im kleinen Ort Ridgely (nahe Nashville) zu Überschwemmungen führten. Mehr als 100 Menschen in der Region wurden von den Wassermassen einschlossen. Luftaufnahmen , die auf Facebook gepostet wurden, zeigen das Anwesen als einziges "trockenes" Gebäude inmitten einer überschwemmten Landschaft.

Mindestens 21 Menschen kamen durch die Unwetterserie im Mittleren Westen ums Leben, darunter auch zehn in Tennessee, wie das Gesundheitsministerium bestätigte. Neben Überschwemmungen wurden auch Tornados und starke Winde gemeldet – unter anderem in Kentucky, Mississippi und Tennessee.

„So etwas habe ich seit Jahrzehnten nicht erlebt“

Andere Bewohner sind weniger gut weggekommen und reagierten schockiert auf das Ausmaß der Flut. Larry Wiggins, der seit über 30 Jahren in der Region lebt, sagte gegenüber Daily Mail: "So hoch stand das Wasser hier noch nie." Sein Haus sei immer das erste, das überschwemmt werde, da es am tiefsten Punkt der Stadt liege: "Wenn das Wasser in meinem Garten steht, wissen alle: Es ist Zeit, sich auf eine Flut vorzubereiten."