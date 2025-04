Fahrbarer Sessel von Verkehrsamt zugelassen: Video geht viral

Der Ursprung des fahrenden Sessels war ein Fundstück am Straßenrand , das mit viel technischer Raffinesse umgebaut wurde. Mit einem leistungsfähigen Motor, funktionierenden Blinkern, einem Lenkrad und einer Hupe wurde der Sessel in ein straßentaugliches Gefährt verwandelt. Das witzige Fahrzeug absolvierte bei einem Festumzug seine Debüt-Fahrt und sorgte sofort für Begeisterung und für zahlreiche Videos auf Social Media.

Star auf Social Media

Dieses Video hat innert kürzester Zeit über eine Million Aufrufe auf TikTok erzielt. Darauf zu sehen ist ein Mann gekleidet in Helm, Fliegerbrille und Schal, der mit einem Sessel auf vier Rädern durch die Straßen von Luzern saust. Auch weitere Aktionen des Gefährts erobern das Netz: So ist zu sehen, wie es an einer Migrolino-Tankstelle getankt wird und alle Blicke auf sich zieht. In einem Video posiert sogar die Luzerner Polizei mit Fahrzeug und Lenker für ein Foto. Zahlreiche Social-Media-Nutzer fragen sich: Ist das überhaupt legal?