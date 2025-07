Nach 10 Jahren: Mann findet Flaschenpost von deutschem Ehepaar

Clint Buffington hat mehr als 13.000 Fans auf Instagram. Auf seiner Plattform teilt er nicht nur seine Musik, sondern gibt Einblick in sein Hobby: Der US-Amerikaner sucht auf Stränden nach verlorenen Schätzen und stößt häufig auf eine Flaschenpost. Mehr als 140 Stück hat er bereits gefunden.

Flaschenpost in Karibik entdeckt

In einem Video berichtete Buffington von seinem Fund an einem karibischen Strand: "Ich suche Jörg Wanke, der diese Flaschenpost 2015 vom Segelboot Star Flyer ausgeschickt hat", erklärte der Influencer aus Salt Lake City (Utah) auf Deutsch. "Ich glaube, er wohnt in der Nähe von Heringsdorf."