Erster Monster-Tornado in den USA seit mehr als 10 Jahren

Tornado over cultivated fields
Der Wirbelsturm, der im Juni in North Dakota für Verwüstungen gesorgt hatte, wurde jetzt zu einem der höchsten Kategorie erklärt. Auch in Österreich treten Tornados auf.
Von Walter Friedl
07.10.25, 12:54
EF5 – dieses Kürzel flößt selbst hart gesottenen „Twister-Spottern“ Ehrfurcht ein – werden doch mit dieser Kombination Tornados der höchsten Kategorie bezeichnet. Und als solchen stuften nun die Wissenschaftler des „Storm Prediction Centers“ der US-Wetterbehörde NOAA jenen Wirbelwind ein, der im Juni 2025 in Teilen des Bundesstaates North Dakota eine Spur der Verwüstung zog. Das berichtet nun der US-Sender CNN.

Stürme und Tornados treffen die USA schwer: Mindestens 40 Tote

Mit 340 km/h zog der Tornado über das Land. Ein leerer Güterwaggon wurde dabei rund 150 Meter weit durch die Luft geschleudert, selbst mit Getreide voll beladene Waggons wurden zum Entgleisen gebracht. Häuser wurden regelrecht geschleift, Felder und Ernten vernichtet, Bäume bis auf die  Stümpfe abgerissen. Drei Menschen überlebten die Katastrophe nicht.

Tornado damage in eastern Kentucky

Im Mai dieses Jahres hinterließ ein Tornado in Kentucky eine Spur der Verwüstung

Es war dies der erste EF5-Tornado in den USA  seit mehr als zehn Jahren. 2013 waren bei einem ähnlich verheerenden Twister, wie Wirbelstürme in den USA auch genannt werden, im Bundesstaat Oklahoma 24 Personen gestorben, mehr als 200 wurden verletzt.

Heftige Unwetter in Italien: Tornado nahe Mailand, Brand bei Lecce

Seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnungen im Jahr 1950 wurden insgesamt 60 derartige Monster-Tornados gezählt. Also Stürme mit mehr als 200 Meilen pro Stunde, was etwa 323 Kilometern pro Stunden entspricht.

Windhose in Schärding

Wirbelstürme kommen mit  deutlich geringerer Intensität fallweise auch in Österreich vor. Der bisher letzte wurde im heurigen Sommer in Oberösterreich registriert. Im Juli deckte eine Windhose, wie man hierzulande auch sagt, im Bezirk Schärding Dutzende Hausdächer ab, auch Photovoltaik-Module wurden weggerissen.

Unwetter in Schärding: Tornado beschädigte mindestens 25 Häuser

In den vergangenen zehn Jahren wurden in Österreich 21 (kleinere) Tornados gezählt. Am stärksten betroffen waren das  Grazer Becken und die Südsteiermark, ebenso das östliche Flachland, speziell Regionen südlich und östlich von Wien. Das liegt an der Topografie: Ein Wirbelsturm braucht langlebige Gewitterzellen, die sich eher im Flachland bilden, im Bergland halten sich Gewitterzellen nicht lang genug.

Den stärksten in Österreich bisher gemessenen Tornado gab es vor beinahe 100 Jahren in Niederösterreich: Im Juli 1916 kamen bei dem Tornado, der von Bad Fischau bis Wiener Neustadt eine Schneise zog, 34 Menschen ums Leben.

