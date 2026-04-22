Beim Anlegen am See: Frau (57) gerät in Bootsschraube und stirbt
Eine 57-jährige Frau ist beim Anlegen eines Motorbootes im Geneva Lake, einem beliebten See im US-Bundesstaat Wisconsin, ums Leben gekommen. Sie war ins Wasser gefallen und in die sich noch rotierende Schiffsschraube geraten.
Einsatzkräfte konnten sie zwar befreien, sie wurde jedoch noch an der Unfallstelle für tot erklärt.
Frau (57) fällt von Boot und gerät in Schiffsschraube
Wie die Polizei von Fontana in einer Mitteilung erklärte, ging am Abend des 16. April ein Notruf von der Wasserrettung ein. Rettungskräfte eilten gegen 20 Uhr zum Boots- und Marinaservice-Betrieb "Gordy"s Marine", nachdem eine Frau ersten Untersuchungen zufolge während eines Anlegemanövers von einem motorisierten Boot ins Wasser gestürzt und in die Schiffsschraube geraten war.
Frau starb an ihren Verletzungen
In einer Stellungnahme des Wisconsin Department of Natural Resources sagte ein Pressesprecher: "Gegen 20 Uhr am Donnerstag, dem 16. April, versuchte ein Boot mit drei Insassen, auf dem Geneva Lake in Fontana, Wisconsin, anzulegen." Nach dem Unfall konnten Rettungskräfte das Opfer aus dem Wasser bergen, jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.
Zusammen mit der Polizei von Fontana untersucht das Wisconsin Department of Natural Resources den tödlichen Bootsunfall. Laut der Polizei kooperiert der Bootslenker mit den Ermittlern und es wurde bislang keine strafrechtliche Anklage erhoben.
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