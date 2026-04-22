Eine 57-jährige Frau ist beim Anlegen eines Motorbootes im Geneva Lake, einem beliebten See im US-Bundesstaat Wisconsin, ums Leben gekommen. Sie war ins Wasser gefallen und in die sich noch rotierende Schiffsschraube geraten.

Einsatzkräfte konnten sie zwar befreien, sie wurde jedoch noch an der Unfallstelle für tot erklärt.