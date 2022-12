Tödliche Schüsse in Paris: 69-Jähriger muss in Untersuchungshaft

Bei dem Angriff am Freitag hatte der mutmaßliche Täter in der Nähe eines kurdischen Kulturzentrums in Paris drei Menschen erschossen und drei weitere verletzt.

Er wurde am Tatort in Polizeigewahrsam genommen. Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft gab der pensionierte Lokführer einen „pathologischen Hass auf Ausländer“ zu.