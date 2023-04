Todesflug Rio-Paris: Freispruch für Air France und Airbus

Fast 14 Jahre ist es her, dass eine Air-France-Maschine auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris in den Atlantik stürzte und 228 Menschen in den Tod riss. Nach jahrelangem juristischen Tauziehen gab es am heutigen Montag in Paris nun ein Urteil für die Airline und den Hersteller Airbus. Beide Konzerne wurden vom Verdacht der fahrlässigen Tötung freigesprochen.

Das Gericht habe aber "keinen sicheren Kausalzusammenhang" zwischen möglichen Fehlern und dem Absturz feststellen können, sagte die Richterin am Montag.