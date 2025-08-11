Italien: Foodtruck-Gebäck löst tödliche Lebensmittelvergiftungen aus

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nachdem vergangene Woche drei Personen in Kalabrien und auf Sardinien wegen Botulismus-Vergiftung ums Leben gekommen sind, laufen die Ermittlungen in Italien weiter. In der Badeortschaft Diamante im süditalienischen Kalabrien, wo zwei Personen nach dem Verzehr von Sandwiches mit Wurst und Stängelkohl ums Leben gekommen sind, wird unter anderem gegen fünf Ärzte ermittelt.

18 geschädigte Personen identifiziert Die Staatsanwaltschaft der Stadt Paola in Kalabrien wirft den Beschuldigten - in unterschiedlichem Ausmaß - fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und Handel mit gesundheitsschädlichen Lebensmitteln vor. Die Leichen der Toten sollen obduziert werden. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft 18 geschädigte Personen identifiziert. Neben den zwei Todesopfern haben laut den Ermittlungen 16 weitere Personen Vergiftungssymptome, zwölf davon befinden sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus der Stadt Cosenza.

Ermittlungen gegen Ärzte wegen Fahrlässigkeit Laut Rekonstruktion der Staatsanwaltschaft war es zwischen dem 3. und dem 5. August, als die Betroffenen das möglicherweise kontaminierte Essen zu sich nahmen. Erste Symptome traten 24 bis 48 Stunden später auf. Im Fokus der Ermittlungen gegen die Ärzte steht die Frage, ob die Botulismus-Vergiftungen jeweils rechtzeitig und richtig diagnostiziert worden waren. Zur Klärung sind insbesondere die bereits sichergestellten Patientenakten von entscheidender Bedeutung.

Gebäck vom Foodtruck Nach dem mutmaßlichen Verzehr von Stängelkohl im Glas war ein 52-jähriger Urlauber am Donnerstag ums Leben gekommen. Der Tourist aus Neapel befand sich auf Urlaub in Diamante, einer Kleinstadt an der kalabrischen Küste. Dort kaufte er offenbar Gebäck an einem Foodtruck - belegt mit Stängelkohl, der laut ersten Ermittlungen aus einem kommerziell vertriebenen Glas stammen soll. Am Tag davor war eine 45-Jährige ums Leben gekommen, die beim selben Foodtruck eingekauft hatte.