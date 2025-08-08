Lebensbedrohliche Vergiftung: Mann nach Sandwich-Verzehr gestorben

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Küstenort Diamante in der süditalienischen Region Kalabrien ist ein 52-jähriger Mann nach dem Verzehr eines Sandwiches offenbar an Botulismus gestorben. Weitere neun Personen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden, vier von ihnen befinden sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation, wie italienische Medien berichteten. Botulismus ist eine potenziell lebensbedrohliche Vergiftung, die durch das Bakterium Clostridium botulinum verursacht wird. Alle Betroffenen hatten Sandwiches mit Wurst und Stängelkohl bei einem Foodtruck gekauft und konsumiert. Das Todesopfer, ein Mann aus Neapel, verspürte nach dem Essen Unwohlsein. Die Familie alarmierte sofort den Rettungsdienst, doch der Mann verstarb kurz vor der Einlieferung ins Krankenhaus.

Nach Sandwich-Verzehr: Das sind Symptome einer Botulismusvergiftung Die Patienten zeigten klassische Symptome einer Botulismusvergiftung wie Sehstörungen und Erbrechen. Die Gesundheitsbehörde der Provinz Cosenza hat inzwischen Lebensmittelproben aus dem betroffenen Foodtruck entnommen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Betrieb vorläufig geschlossen. Die Fälle aus Kalabrien kommen zu einer weiteren Vergiftungsserie auf Sardinien hinzu: Ende Juli wurden in Cagliari acht Personen mit ähnlichen Symptomen registriert. Unter ihnen war ein elfjähriges Kind, das in einem ernsten Zustand in die Poliklinik Gemelli in Rom verlegt wurde.

Vergiftung: 11-Jähriger Bub liegt auf Intensivstation Sein Zustand ist derzeit stabil, aber ohne nennenswerte Besserung. Der Bub liegt weiterhin auf der pädiatrischen Intensivstation und soll in den kommenden Tagen operiert werden, um eine stabilere Atmung zu ermöglichen und Komplikationen durch die künstliche Beatmung zu vermeiden. Die übrigen sieben Betroffenen sind weiterhin in Krankenhäusern in Cagliari untergebracht. Sie hatten alle Sandwiches auf einem Volksfest gegessen. Die Staatsanwaltschaft von Cagliari hat in dem Fall Ermittlungen aufgenommen.