Giftalarm in OÖ: Zwei Rotmilane mit verbotenem Insektizid vergiftet

Beide Tiere wurden nicht nur in Oberösterreich besendert, sondern auch hier getötet. Das gab nun die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich bekannt.

Zwei besenderte Rotmilane wurden nachweislich in den Bezirken Braunau und Grieskirchen durch das hochgiftige und verbotene Insektizid Carbofuran getötet . Die pathologischen Untersuchungen an der Veterinärmedizinischen Universität Wien bestätigen zweifelsfrei eine gezielte Vergiftung.

Der erste besenderte Rotmilan wurde am 5. Mai 2025 tot in Kirchberg/Mattighofen aufgefunden, nur rund 2.200 Meter entfernt vom Fundort eines im Jahr 2023 ebenfalls illegal getöteten Rotmilans in Auerbach/Höring. Laut toxikologischem Befund war der Kropf des Vogels mit Fleischresten und kristallinen Partikeln gefüllt, wobei Carbofuran zweifelsfrei nachgewiesen wurde.

Zusätzlich wurde bei der Röntgenuntersuchung eine Schrotkugel in der Schwanzregion des Tieres festgestellt, ein eindeutiges Indiz für einen illegalen Anschuss.

"Vergiftungen sind keine Zufälle"

Der zweite besenderte Rotmilan wurde Anfang März von einem aufmerksamen Jäger im Bezirk Grieskirchen tot aufgefunden und an die Behörden gemeldet. Auch hier ergab die toxikologische Untersuchung eine klare Diagnose: Carbofuranvergiftung.

„Bei diesen beiden Todesfällen handelt es sich weder um Zufälle oder Einzelfälle“, zeigt sich BirdLife Österreich-Projektleiter Florian Billinger besorgt: „Sie zeigen vielmehr ein strukturelles Problem auf, das sowohl den Artenschutz als auch die Sicherheit von Haustieren und Menschen bedroht. Die gezielte Verwendung von Carbofuran ist ein krimineller Akt gegen die Natur.“