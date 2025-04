Ibmer Moor in OÖ: 20 Hektar Schutzraum für acht Vogeleier

„Es ist ein absolutes Pilotprojekt in Österreich“, zeigt sich Florian Billinger , Ornithologe und Landesleiter von Birdlife OÖ, begeistert. Denn diese Zusammenschlüsse seien in der Praxis oft schwierig, die Fläche könne nicht bejagt werden, wenige Grundstücksbesitzer seien mit dem Zaun einverstanden.

Der große Brachvogel brütet in weiträumig offenen, von Mager- und Nasswiesen geprägten Landschaften. Witziges Detail: Eine große Population in OÖ befindet sich auch auf dem Welser Flugfeld und die größte Population in Bayern mit rund 100 Paaren gibt es am Münchner Flughafen: „Das Areal ist eingezäunt, an die Flugzeuge gewöhnen sich die Tiere, die Grünflächen werden nicht landwirtschaftlich genutzt, das ist ideal“, erklärt Vogelexperte Billinger.