Geschützte Greifvögel vergiftet: Polizei bittet um Hinweise

Zudem wird ein Kaiseradler vermisst, dessen GPS-Sender am 19. Mai 2025 letztmals Signale aus dem Bereich Loipersdorf, Pummersdorf und Hafing westlich von St. Pölten sendete. Der vom Vogel abgetrennte Sender wurde später im Bereich Ragelsdorf nördlich von St. Pölten aufgefunden, was darauf hindeutet, dass er mutmaßlich dorthin transportiert wurde.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt in einem schwerwiegenden Fall von Wildtierkriminalität. Im Raum St. Pölten wurden sechs tote Rohrweihen entdeckt, die nachweislich mit dem illegalen Gift Carbofuran vergiftet wurden.

Giftköder auf Feldern entdeckt

Bei der Suche nach dem vermissten Kaiseradler stießen die Ermittler auf ein größeres Ausmaß der mutmaßlichen Wildtierkriminalität. Auf Feldern im Bereich Loipersdorf, Pummersdorf und Hafing fanden sie sechs verendete Rohrweihen in verschiedenen Verwesungszuständen sowie mehrere offene Hühnereier. Die toxikologische Untersuchung ergab, dass sowohl in den Greifvögeln als auch in den Eiern das hochgiftige und illegale Pestizid Carbofuran nachgewiesen wurde. Bei der Suche kamen speziell ausgebildete Kadaver- und Giftspürhunde sowie Polizei-Drohnen zum Einsatz.