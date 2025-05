Wildwechsel brachte Mann mit Rennrad zu Sturz: Wiener schwer verletzt

Ein Ausflug mit seinem Rennrad hat für einen 53-jährigen Wiener in Weidlingbach (Gemeindegebiet Klosterneuburg, Bezirk Tulln) am Mittwochabend kurz vor der Rückkehr in die Stadt mit einem schweren Unfall geendet. Der Mann war auf der Tullner Straße (L 120) in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als ihn Wildwechsel zu Sturz brachte. Laut einer Aussendung der Polizei erlitt der Mann dabei schwere Verletzungen.