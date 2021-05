Tiroler Expeditionsleiter: "Corona am Mount Everest verschwiegen"

Weil Furtenbach Adventures als erstes die Expedition abgebrochen habe und auch den Corona-Ausbruch öffentlich machte, gebe es mittlerweile Gerüchte, dass das nepalesische Ministerium dem Unternehmen keine Permits mehr ausstellen wird. "Ich traue es dem Ministerium zu, es kann aber auch sein, dass nichts daran ist", meinte Furtenbach.

Groll der Regierung von kurzer Dauer

Mittlerweile hätten mehrere Veranstalter ihre Expeditionen abgebrochen, rund 50 Bergsteiger seien aber noch am Everest und würden versuchen, in den kommenden Tagen das womöglich letzte Gipfelfenster für heuer zu nutzen. Auf einer möglichen "Blacklist" des nepalesischen Ministeriums zu landen, sehe Furtenbach jedenfalls "gelassen" entgegen. Immerhin stünden bald Neuwahlen an und die Verantwortlichen, die nun "einen Groll" auf ihn hätten, gebe es bald nicht mehr. Furtenbach Adventures plane jedenfalls - sofern die Corona-Situation es zulasse - bereits im Herbst eine Expedition auf den Manaslu in Nepal.