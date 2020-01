Tief "Gloria": Schneestürme und acht Meter hohe Wellen in Spanien

Rund um die Küstenstadt Valencia auf dem spanischen Festland mussten Dutzende Straßen sowie mehrere Häfen gesperrt werden. Auch der Zugverkehr war in Teilen unterbrochen, vielerorts kam es zu Stromausfällen. Für 200.000 Schüler in verschiedenen Landesteilen fiel der Unterricht aus. Besonders viele Schulen blieben in Katalonien und in der Region Valencia geschlossen.

Mindestens vier Menschen fielen der Kaltfront in Spanien seit dem Wochenende zum Opfer, darunter eine 54-jährige Frau und ein 70-jähriger Mann, die Medienberichten zufolge an Unterkühlung starben. Ein 63-Jähriger wurde von einem im Sturm herabstürzenden Dachziegel erschlagen. Ein weiterer Mann starb, als er Schneeketten aufziehen wollte und dabei von einem auf Glatteis schlitternden Transporter erfasst wurde.