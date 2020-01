Kälte in Ungarn forderte diesen Winter schon 95 Todesopfer

Der Winter hat in Ungarn bisher 95 Kältetote gefordert. 21 von ihnen starben allein in den vergangenen zehn Tagen, berichtete das Ungarische Sozialforum (MSZF), ein Netzwerk von Hilfsorganisationen, am Montag. 60 Prozent der Todesopfer seien in ihren ungeheizten Wohnungen erfroren.

Obdachlose erlitten den Kältetod im Freien, Menschen starben beim Transport ins Spital oder während des dortigen Aufenthaltes. Die steigende Zahl der Kältetoten würde für den mangelnden politischen Willen der Regierung sprechen, ein solch schwerwiegendes Problem zu lösen, das seit der Wende 1990 mehr als 8.000 Opfer forderte, erklärte Forumgründer Endre Simo der Nachrichtenagentur APA.