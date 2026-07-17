Texas: Flut fordert erste Todesopfer

Bei den schweren Überschwemmungen im US-Bundesstaat Texas ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf zwei gestiegen. Mehr als 230 Menschen seien bisher von Einsatzkräften gerettet worden, sagte Gouverneur Greg Abbott bei einer Pressekonferenz. „Lebensbedrohliche, katastrophale Überschwemmungen stellen heute Abend, in der Nacht und bis in die frühen Morgenstunden hinein weiterhin unser Hauptrisiko dar“, warnte er.

Besonders gefährlich sei die Lage in Uvalde und Johnson City, sagte Abbott. Die Ortschaften liegen im Westen der Großstadt Austin. Der Nahe Uvalde fließende Nueces River werde in der Nacht vermutlich einen 30 Jahre alten Höchststand übertreffen, sagte Abbott. „Und der Nueces River in der Nähe des Tals hat eine doppelt so hohe Durchflussmenge wie die Niagarafälle.“

Lebensbedrohliche Überschwemmungen

Laut dem Nationalen Wetterdienst könnten bis Freitag (Ortszeit) in Dutzenden Countys in West-Texas lebensbedrohliche Überschwemmungen auftreten. Abbott warnte die Bevölkerung davor, die Gefahr zu unterschätzen. Wer mit seinem Auto überflutete Straßen befahre, auch wenn sie ungefährlich aussähen, begebe sich in Lebensgefahr. „Leider handelt es sich schon jetzt um ein historisches Hochwasserereignis“, sagte er.