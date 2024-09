Fetisch-Klamotten und Griff im Schritt

Ganserer, die als Mann geboren wurde und heute als Frau lebt, sorgt mit diesem Auftritt für Diskussionen. Das mittlerweile gelöschte Foto, das noch über Bild.de abrufbar ist, entstand rund um ein Fetisch-Event in Berlin, und zeigt, wie Ganserer in einem Crop-Top und glänzenden Hotpants posiert. Ihre Hand greift dabei in ihren Schritt, während sie verführerisch in die Kamera lächelt.