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USA

1 Toter, 5 Verletzte: Frau (64) fährt mit Tesla in Café

Am Montagnachmittag krachte eine Frau mit ihrem Wagen in ein Café. Dabei verletzte sie nicht nur fünf Personen, sondern tötete eine 79-jährige Passantin.
30.06.2026, 14:08

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Innenraum eines Tesla mit Lenkrad und großem Touchscreen.

Am Montagnachmittag kam es im Simi Valley, Kalifornien, zu einem tödlichen Unfall. Eine Person krachte mit einem Tesla in ein Café. Der Unfall war so schwer, dass eine Passantin verstorben ist, fünf weitere Menschen wurden verletzt. 

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Frau von Auto erfasst tot

Wie ABC 7 berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 14.30 Uhr, bei dem das Auto in das urbane Café hineinfuhr und vor allem Gäste traf, die auf Tischen im Außenbereich saßen. Der weiße Tesla geriet von der Fahrbahn ab und erfasste eine 79-jährige Frau, die auf dem Gehweg vor dem Restaurant entlangging. Das Opfer war unter dem Auto eingeklemmt und kurz darauf tot. Nach dem Zusammenstoß lagen überall zerbrochene Stühle, Tische und Glassplitter auf dem Gehweg. Fünf weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt. 

Wir versuchen immer noch festzustellen, ob Geschwindigkeit eine Rolle gespielt hat. Wir wissen, dass der Tesla in nördlicher Richtung durch den Parkplatz fuhr. Das Fahrzeug versuchte, nach rechts abzubiegen, um in Richtung Osten nach Madera zu fahren, schaffte jedoch leider die Kurve nicht, fuhr über den Gehweg und erfasste dabei die weibliche Unfallbeteiligte“, erklärte Sergeant Rick Morton von der Polizei in Simi Valley.

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Fahrerin hatte Minderjährige im Auto 

Der Tesla wurde von einer 64-jährigen Frau gelenkt. Im Wagen haben sich vier minderjährige Personen befunden, die beim Unfall leicht verletzt wurden. Die Fahrerin klagte über eine Verletzung am Handgelenk. Laut der Polizei ist die Unfallursache bis dato unklar: „Wir glauben nicht, dass es sich um eine absichtliche Handlung handelt, aber bis wir die Ursache feststellen können – sei es ein mechanischer Defekt oder eine Beeinträchtigung der Fahrerin – bleibt dies noch offen“, sagte Morton abschließend. 

Tesla Vereinigte Staaten
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