Tödlicher Unfall mit Autopilot: Tesla zu Millionenstrafe verurteilt

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/HECTOR RETAMAL

Geschworene in Florida geben Tesla die Mitschuld an einem tödlichen Autopilot-Unfall. Ein Model S krachte dabei in ein SUV, eine Frau kam dabei ums Leben.