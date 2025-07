Verkaufseinbruch: Tesla nimmt in Österreich zwei Modelle aus dem Programm

Tesla schwächelt: Wer sich ein Model S oder Model X kaufen möchte, kann auf der Homepage aktuell kein neues Auto bestellen - sondern lediglich aus dem bereits vorhandenen Bestand wählen. Die Bestellung und Konfiguration eines Neuwagens sind nicht möglich, heißt es laut Futurezone. Österreich ist dabei nicht allein. Auch in Deutschland, dem drittwichtigsten Tesla-Absatzmarkt in Europa, ist man derzeit auf Bestandsfahrzeuge angewiesen. Selbst in Norwegen, dem wichtigsten Markt in Europa, können keine neuen Model S und X konfiguriert werden.