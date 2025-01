Terrorverdacht: Tesla Cybertruck explodierte vor Trump-Hotel, ein Toter

Bei der Explosion eines Tesla Cybertrucks vor einem Hotel des künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Las Vegas ist am Neujahrstag ein Mensch getötet worden. Sieben weitere Menschen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei der Casino-Metropole im US-Staat Nevada mit. Die Behörden ermittelten wegen Terrorverdachts , berichteten lokale Medien.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen um 8:40 Uhr Ortszeit. Das Auto sei vor den gläsernen Eingang des Trump International Hotels vorgefahren, als sich eine "große Explosion“ ereignet habe, sagte der Sheriff von Las Vegas, Kevin McMahill. Eine Person wurde tot im Inneren des 2024er-Modells des Cybertrucks aufgefunden.

"Wie Sie sich vorstellen können, treffen wir nach einer Explosion hier auf dem berühmten Las Vegas Boulevard alle notwendigen Vorkehrungen, um die Sicherheit unserer Gemeinschaft zu gewährleisten. Wir suchen nach weiteren Sprengsätzen“, sagte McMahill und fügte hinzu, dass derzeit keine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe.

Anschlag in New Orleans

Die Polizei sei wegen des Anschlags in New Orleans besonders wachsam. In der US-Südstaatenmetropole war während der Silvesterfeierlichkeiten ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast und hatte nach Angaben der Behörden mindestens zehn Menschen getötet und 35 weitere verletzt.

Musk schrieb indes in seinem Onlinedienst X, seine Mitarbeiter untersuchten die Ursache der Explosion. "So etwas haben wir noch nie gesehen“, schrieb der Unternehmer.