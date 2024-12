Warum sich Elon Musk jetzt mit Trumps MAGA-Fans anlegt

Wieder und wieder hat es Donald Trump im Wahlkampf versprochen: Er werde als nächster US-Präsident bis zu 11 Millionen illegale Immigranten aus dem Land deportieren und die Zuwanderung stoppen. Dass Trump nun – auf Anraten seines neuerdings engen politischen Freundes Elon Musk – einen in Indien geborenen Unternehmer zu seinem Top-Berater für Künstliche Intelligenz ernannte, führte zu heftigem Streit zwischen Musk und Trumps hartgesottenen Anti-Einwanderungs-Fans.

Seither tobt eine erbitterte Wortschlacht in den Sozialen Medien zwischen dem Tech-Milliardär und dem radikalen Flügel der „Make-Amerika-Great-Again“ MAGA-Bewegung.

Space-X und Tesla-Gründer Musk, selbst ein Einwanderer aus Südafrika, beklagt den Mangel an „hervorragenden Ingenieurtalenten“ in den USA. Ohne diese aber könne Silicon Valley seinen Vorsprung nicht aufrechterhalten – und er fordert einen leichteren Zugang für bestausgebildete Fachkräfte in die USA.

Noch deutlicher wurde Vivek Ramaswamy. Der Pharma-Unternehmer, der zusammen mit Musk eine neue Agentur für „Regierungseffizienz“ leiten soll, schoss verbal scharf: Amerika habe ein Kultur-Problem, stelle die Mittelmäßigkeit über Exzellenz: „Normalität reicht auf einem hyperkompetitiven globalen Markt für technische Talente nicht aus. Wenn wir so tun, als ob es so wäre, werden wir von China den Hintern versohlt bekommen.“

Die rechtsextreme Influencerin

Das aber empörte Trumps eingefleischte Anhänger zutiefst – allen voran die rechtsextreme Influencerin Laura Loomer. Trump hörte schon mehrmals auf die streitbare Aktivistin. Sie war es auch, die Trump von den – falschen – Gerüchten überzeugte, Immigranten aus Haiti würden in Ohio Katzen und Hunde essen.