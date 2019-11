Tesla baut "Gigafactory" nahe des Berliner Flughafens

"Was für eine Sensation!", freute sich am Dienstagabend die deutsche Bild-Zeitung.

Als Überraschungsgast ist Tesla-Boss Elon Musk bei der Preisverleihung zum Goldenen Lenkrad von Bild aufgetreten. Im Axel-Springer-Haus ließ Musk dann die "sensationelle" Bombe platzen: Er kündigte den Bau einer Gigafactory in Deutschland an. Sie solle "in der Region Berlin" errichtet werden, verriet der weltberühmte Erfinder - in der Nähe des neuen Berliner Flughafens BER.