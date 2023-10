Terrorismus: Zwei Personen in Italien festgenommen

Italien verschärft Sicherheitsvorkehrungen

Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Nahost hat Italien die Sicherheitsvorkehrungen zur Vorbeugung fundamentalistischer Anschläge verschärft. So sollen Flüchtlingseinrichtungen aus Sorge vor radikalisierten Menschen streng beobachtet werden, verlautete es aus dem Innenministerium in den vergangenen Tagen.