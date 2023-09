Nach über 20 Jahren: 2 weitere Opfer von 9/11 identifiziert

Bei den vom Terrornetzwerk Al-Kaida mit gekaperten Flugzeugen verübten Anschlägen vom 11. September 2001 waren insgesamt 2.977 Menschen getötet worden: 2.753 in New York, 184 am US-Verteidigungsministerium bei Washington und 40 im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Die Anschläge erschütterten die USA bis ins Mark und ließen die Weltmacht in einen jahrzehntelangen "Krieg gegen den Terror" ziehen. Jedes Jahr wird in Zeremonien der Opfer von 9/11 gedacht, wie das Datum in den USA kurz bezeichnet wird - so auch wieder an diesem Montag.