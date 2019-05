Terror in Christchurch: Hätten Behörden Anschlag verhindern können?

In Neuseeland hat am Montag eine Untersuchungskommission zum Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch ihre Arbeit aufgenommen. Premierministerin Jacinda Ardern sagte, so solle dafür gesorgt werden, dass sich eine solche Attacke niemals wiederhole. Konkret prüft die Kommission, ob Polizei und Geheimdienste den gewaltsamen Tod von 51 Muslimen hätten verhindern können.

"Dies ist ein entscheidender Teil unserer anhaltenden Antwort auf den Anschlag", sagte Ardern. Sie hat die sogenannte königliche Kommission eingesetzt - das mächtigste Ermittlungsgremium des neuseeländischen Rechtssystems.