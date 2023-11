Tausende Erdbeben auf Island: Sorge wegen Vulkanausbruch steigt

Islands Boden wackelt - schon wieder. Seit zwei Wochen kommt es auf der Reykjanes-Halbinsel, die südwestlich der Hauptstadt Reykjavik liegt, immer wieder zu Erdbeben. Die Bevölkerung ist in großer Aufruhr und die Regierung arbeitet bereits an einem Evakuierungsplan. Zuletzt wurden innerhalb eines Tages rund 1.200 Erdbeben gemessen, berichtet die Tagesschau. Das kräftigste davon habe eine Stärke von 3,6 gehabt und sei rund drei Kilometer nordöstlich des Berges Thorbjörn aufgetreten.

Erst im Juli kam es auf selbiger Halbinsel zum Vulkanausbruch. Damals reisten zahlreiche Touristen an, um sich das Spektakel anzuschauen. Für besiedelte Gebiete in der Region bestand zu dem Zeitpunkt keine größere Gefahr. Jetzt sieht die Situation jedoch anders aus. Mit Sorge schaut man auf ein Geothermiekraftwerk, das unter anderem den Flughafen Reykjavik mit Energie versorge. Und in dessen unmittelbarer Nähe die "Blaue Lagune" liegt, ein Thermalbad, das als Touristenattraktion gilt. Aus Angst wurde diese vorerst geschlossen. Bei der zunächst einwöchigen Schließung des natürlich entstandenen Thermalfreibads handle es sich um eine "proaktive Entscheidung", teilte der Betreiber am Donnerstag mit. In der Nacht zuvor waren einige Gäste der an die Blaue Lagune grenzenden Hotels verängstigt abgereist. Wie die Zeitung "Vikurfrettir" berichtete, ließen sich mindestens 40 Hotelgäste von Taxis abholen.

