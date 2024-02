Taube als chinesischer Spion? Indien lässt Tier nach 8 Monaten frei

Die Taube wurde im Mai letzten Jahres nahe einem Hafen in Mumbai gefangen, an den Füßen trug sie zwei Ringe mit Botschaften. Diese sollen chinesisch ausgesehen haben. Weshalb die indische Polizei vermutete, dass das Tier zur Spionage eingesetzt worden sein soll. Die Taube wurde daraufhin eingefangen und in eine Tierhaltungsstation gebracht.