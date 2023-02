Liebe zu Brieftaubensport führte britische Polizei zu Drogendealer

Seine Liebe zum Brieftaubensport hat die britische Polizei auf die Fährte eines Drogendealers geführt. Der Mann habe sich in verschlüsselten Nachrichten und Bildern in Chats wiederholt auf Tauben bezogen, berichtete die BBC am Mittwoch. Das habe es den Beamten ermöglicht, seine Privatadresse und seinen Taubenschlag zu identifizieren, teilte die Polizei mit.

Vor Gericht in Liverpool hatte sich der 37-Jährige nun schuldig bekannt, mit Heroin und Kokain gehandelt zu haben. Dafür wurde er am Dienstag zu elf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Während seiner kriminellen Karriere benutzte der Mann Decknamen wie "frosty-hill" oder "wuhan-who".