Taliban ordnen Bartpflicht für Behördenmitarbeiter an

Erst vorige Woche hatten die Taliban ihre frühere Zusage zur Öffnung von Gymnasien für Mädchen zurückgenommen. Am Wochenende verboten sie zudem Frauen, ohne männliche Begleitung zu fliegen.

Am Sonntag beschlossen sie dann, den Besuch von Parks nach Geschlechtern zu trennen. Der Zutritt ist künftig Frauen nur noch an drei Tagen in der Woche und Männer an den übrigen vier Tagen einschließlich des Wochenendes erlaubt. Damit können selbst Ehepaare und Familien nicht gemeinsam Parks besuchen.

Hungersnot und Armut

Nach ihrer Machtübernahme hatten die Taliban erklärt, dass sie sich im Vergleich zu ihrer radikalen Herrschaft von 1996 bis 2001 gewandelt hätten und die Rechte aller im Einklang mit dem islamischen Recht und den afghanischen Bräuchen respektieren würden.