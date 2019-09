Täter feuert aus Auto: Fünf Tote bei Amokfahrt in Texas

Im US-Staat Texas sind nach Angaben der Polizei am Samstag vier Menschen durch einen herumfahrenden Amokschützen getötet und 21 weitere verletzt worden. Der Täter sei kurz nach den Taten in den nahe beieinanderliegenden Städten Midland und Odessa durch Polizisten erschossen worden, schrieb die Polizei Midland via Facebook.

Es gebe auch keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Dies hatte die Polizei zunächst nicht ausgeschlossen. Über das Motiv des Schützen und die Hintergründe könne derzeit noch nichts gesagt werden, sagte der Bürgermeister von Midland, Jerry Morales, dem Sender CNN. Medienberichten zufolge sind mindestens drei der Verletzten in einem kritischen Zustand. Unter den Verletzten sollen auch drei Polizisten sein.