Ekelhafter Trend: "Sushi-Terrorismus“ schockt Japan

Ein Gast schmeißt seinen Zigarettenstummel in die Schale mit dem eingelegten Ingwer, ein Teenager leckt den offenen Deckel einer Flasche mit Sojasauce ab, andere schmieren Desinfektionsmittel aufs Sushi.

Seit einigen Wochen schockieren zahlreiche Videos ungustiöser Gäste in Running-Sushi-Lokalen die japanische Gesellschaft, von "Sushi-Terrorismus“ ist die Rede. Was bereits in europäischen Breiten als ekelhaft und unmanierlich gilt, ist im ordnungsliebenden und hygienischen Japan ein Sakrileg. Nach wie vor tragen die Japaner Masken, desinfizieren sich die Hände – an manchen Buffets können Gäste erst zugreifen, wenn sie Plastikhandschuhe tragen.