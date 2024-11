Der Vorfall ereignete sich an einem Samstagabend im Juli 2023: Eine Mercadona-Filiale in Albacete (Kastilien-La Mancha) hatte gerade geschlossen. Ein Angestellter ging gegen 22 Uhr in die Abteilung für Fertiggerichte. Dort waren alle Produkte, die für den Müll bestimmt waren, in einem Wagen gesammelt. Er nahm eine einzelne Krokette aus einer Packung (4,20 Euro), die weggeworfen werden sollte, und aß sie.