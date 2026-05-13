Knapp fünf Millionen Menschen nutzen sie schon - die Möglichkeit, beim Zahlen in Südkorea weder ihre Geldbörse noch eine Bankkarte oder das Handy herauszufischen. Stattdessen halten sie ihr Gesicht an einen Gesichtsscanner in rund 330.000 Einzelhandelsgeschäften, Cafés, Restaurants und Supermärkten. Erst vor acht Monaten startete Toss, eine südkoreanische Fintech-App, mit ihrem FacePay-Dienst - und wird seither regelrecht gestürmt. Bis Jahresende peilt Toss 10 Millionen Nutzer und eine Million Einzelhandelsstandorte an. „Wir wollen physische Kreditkarten in Korea innerhalb von drei Jahren abschaffen“, schildert Junho Choi, der die Entwicklung von FacePay bei Toss leitet, der Financial Times.

Wie funktioniert es? Nutzer müssen sich bei der App registrieren und ein amtliches Identitätsdokument vorlegen. Sorgen, dass dabei Daten missbraucht werden könnten, scheinen die Südkoreaner und Südkoreanerinnen wenig zu plagen. Schon jetzt zählt das asiatische Land zu den bargeldlosesten Staaten der Welt.

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Und der Umgang mit biometrischen Daten, also Gesichtserkennung, zählt ohnehin längst schon zum Alltag. An den Flughäfen etwa öffnen sich alle weiteren Schranken von allein, wenn man einmal seinen Pass oder Ausweisdokument gezückt hat. Verschlüsselung Toss versichert, Gesichtsinformationen und personenbezogene Daten getrennt und verschlüsselt zu speichern, beides wird nur mit Zustimmung des Nutzers verwendet. Südkoreas Kommission für den Schutz personenbezogener Daten bestätigte, dass die Verschlüsselungsmethoden und das Sicherheitsniveau der App den erforderlichen Standards entsprechen. „Wenn FacePay in Korea zum allseits beliebten Zahlungsmittel wird, können wir ins Ausland expandieren“, sagt Choi. Noch aber gibt es auch in Südkorea Vorbehalte - vor allem in Bezug auf Sicherheit. Wobei Experten feststellen, dass biometrische Daten sicherer und weniger anfällig für Hackerangriffe als Sicherheitscodes seien. Sie warnen aber davor, dass Sicherheitslücken schwerwiegendere Folgen haben könnten: Gesichtsdaten können bei Problemen mit der Technik nicht wie Passwörter geändert werden.