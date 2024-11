Rekord-Schneefälle sorgen für Chaos in Südkorea

In Südkorea hat ein Wintereinbruch mit Rekord-Schneefällen für Chaos gesorgt. Laut Wetterdienst fiel in der Hauptstadt Seoul bis Mittwochfrüh 16,5 Zentimeter Schnee. Der bisherige November-Schneerekord seit Beginn der landesweiten Wetteraufzeichnungen im Jahr 1907 war am 28. November 1972 aufgestellt worden, als 12,4 Zentimeter Neuschnee niedergingen.