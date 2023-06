Suche vor Tagen aufgegeben: Schiffsbrüchiger im Südpazifik gerettet

Mehrere Tage, nachdem die Suche nach ihm auf hoher See bereits aufgegeben wurde, ist ein US-Abenteurer in Seenot im Südpazifik von einem Öltanker gerettet worden. Wie die Behörden von Französisch-Polynesien mitteilten, wurde Aaron Carotta am Freitag in seinem Rettungsboot gefunden. Er war im Südpazifik in Seenot geraten, nachdem er aus Südamerika mit seinem Ruderboot "Smiles" zu einer Solo-Erdumrundung aufgebrochen war.