Suche nach Terrorverdächtigen auf Londoner Stadtteil eingegrenzt

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte es dort in der Nacht mehrere bestätigte Sichtungen des 21-Jährigen gegeben. Der Gesuchte trage eine schwarze Baseball-Mütze, ein schwarzes T-Shirt und dunkle Hosen. Die Polizei setzte eine Belohnung von 20.000 Pfund (rund 23.300 Euro) aus für Hinweise zur Ergreifung. Die Ermittler und auch ein Angehöriger des Flüchtigen riefen ihn dazu auf, sich zu stellen.

Am Mittwoch ausgebrochen

Der Mann war am Mittwochmorgen aus dem Gefängnis Wandsworth im Südwesten Londons ausgebrochen, indem er sich an die Unterseite eines Lastwagens klammerte. Seitdem wird in einer großangelegten Suche nach ihm gefahndet. Die Sicherheitsvorkehrungen an Häfen wie Dover und dem Eurotunnel wurden verschärft.

