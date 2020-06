Stuttgarter Polizei nimmt Ermittlungen gegen Randalierer auf

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt hat es in der Nacht zum Montag keine weiteren Auseinandersetzungen mehr gegeben, dennoch ermitteln die Behörden nach weiteren Tätern. In der Nacht auf Sonntag haben rund 500 Menschen - die Polizei spricht von "Partyszene" - zum Teil mit Sturmhauben bekleidet, Geschäfte geplündert und eine Spur der Verwüstung in der Stadt angerichtet. Polizeiautos wurden mit Pflastersteinen attackiert, ein Beamter, der einen Randalierer fixieren wollte, wurde von einem Krawallmacher mit voller Wucht gegen den Kopf getreten.