Sturm Dennis treibt Geisterschiff vor irische Küste

Nach einem Bericht der Zeitung The Irish Examiner wurde die MV Alta am Sonntag gegen Mittag von einem Jogger entdeckt. Die Britischen Inseln waren am Wochenende vom Sturm "Dennis" heimgesucht worden. Zum Zeitpunkt seiner Evakuierung 2018 befand sich das unter tansanischer Flagge fahrende Schiff laut früheren Berichten gut 2.000 Kilometer südöstlich vom britischen Überseegebiet Bermuda.