Studie: Deutschland braucht 146.000 Zuwanderer aus Drittstaaten

Österreich: Andere Voraussetzungen

Auf Österreichs Situation lasse sich die Bertelsmann-Studie "nicht eins-zu-eins" umlegen, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Dienstag zum KURIER. "Wir haben eine andere Struktur, sind eine kleinere Volkswirtschaft, haben eine unterschiedliche demographische Entwicklung." Während in Deutschland die Bevölkerungszahl sinkt, steigt sie in Österreich deutlich an.

Den Fachkräftemangel gebe es auch hierzulande, allerdings wolle sie zuerst darauf schauen, jene in Arbeit zu bringen, die bereits hier sind und arbeiten können. "Wir haben einerseits Fachkräftemangel, andererseits aber auch 30.000 arbeitslose Asylberechtigte und 12.000 offene Lehrstellen", so Schramböck. 10.000 davon seien junge Menschen unter 25 Jahren. "Uns ist es wichtig, diese zu qualifizieren, zu integrieren, und in einen Job zu bringen."

Deshalb habe man in Wien spezifisch für diese Zielgruppe eine Jobbörse veranstaltet, an der 40 interessierte Unternehmen beteiligt waren. Im Frühling werde eine weitere in Linz und danach in Tirol stattfinden, jeweils in Kooperation mit dem AMS und Sozialministerium.

In zweiter Linie wolle Österreich aber auch für Fachkräfte aus der EU und aus Drittstaaten attraktiver werden. Für die letztgenannte Zielgruppe werde die Rot-Weiß-Rot-Karte überarbeitet. Weniger bürokratisch, laute die Vorgabe. Die Abschaffung der bisher inhärenten Altersdiskriminierung - je nach Lebensjahren gab es unterschiedlich viele Punkte - sei bereits durchs Parlament.

Künftig soll die Arbeitsberechtigung aus Drittstaaten auch digital beantragt werden können - bisher ging das nur sehr zeitraubend auf analogem Weg, über die Diplomatenpost. Und der notwendige Nachweis einer "ortsüblichen Unterkunft", schon bevor eine Arbeitskraft im Land ist, soll ebenfalls fallen, so Schramböck.