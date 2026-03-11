Ein zunächst harmlos wirkender Streit zwischen zwei Schülerinnen im Schulbus eskalierte auf der Straße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung und nahm ein tragisches Ende. Die 12-jährige Jada West ist infolge einer schweren Hirnverletzung wenige Tage nach dem Vorfall verstorben.

Schülerinnen gerieten in körperlichen Streit Am 5. März war Jada West, eine Schülerin der Mason Creek Middle School im US-Bundesstaat Georgia, mit dem Schulbus auf dem Heimweg, als sie US-Medien zufolge mit einer anderen Schülerin in einen verbalen Streit geriet. Laut der Familie des Opfers kannten sich die beiden zuvor nicht. In der Nähe ihres Elternhauses wurden sie zusammen mit weiteren Schülern aus dem Bus geworfen.

12-Jährige fiel auf den Hinterkopf An der Bushaltestelle eskalierte der Konflikt schließlich und die beiden Mädchen gingen aufeinander los. Während der körperlichen Auseinandersetzung stürzte die 12-Jährige und schlug mit dem Rücken beziehungsweise dem Hinterkopf auf. Ihre Tante veröffentlichte später Videoaufnahmen des Vorfalls auf Facebook, die offenbar von umstehenden Schülerinnen oder Schülern gefilmt worden waren.

Schülerin starb an Hirnverletzung Die Situation schien zunächst nicht lebensbedrohlich, denn Jada W. rappelte sich wieder auf und ging weg. Wie die New York Post berichtet, brach sie kurz darauf zusammen. "Sie lag am Boden. Sie atmete nicht mehr", schilderte ihre Mutter gegenüber Fox 5 Atlanta. Jada West wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte eine schwere Hirnverletzung feststellten. Die 12-Jährige fiel ins Koma und starb am 8. März.

Worum es in dem Streit, der bereits auf dem Schulgelände begonnen haben soll, konkret ging, ist bislang unklar. Die Mutter der 12-Jährigen erklärte, ihre Tochter sei noch nicht lange an der Schule in Mason Creek gewesen und habe dort mit Mobbing zu kämpfen gehabt.