Gehirnerschütterung durch Sport-Unfall: Studie legt Langzeitfolgen offen

Bei einer Gehirnerschütterung , zum Beispiel im Rahmen von Sport , können auch noch ein Jahr später Veränderungen im Gehirn festgestellt werden. Betroffen ist beispielsweise der Blut-Durchfluss in bestimmten Gehirnregionen . Das haben kanadische Neurologen in einer wissenschaftlichen Studie an jungen Athleten herausgefunden.

"Eine Gehirnerschütterung kann langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit des Organs haben. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass die Erholung des Gehirns Monate bis Jahre dauern kann, selbst nachdem Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Gleichgewichtsprobleme verschwunden sind", sagte der Erstautor der wissenschaftlichen Untersuchung in Neurology , Nathan Churchill , vom St. Michael's Hospital in Toronto, wie jetzt das Deutsche Ärzteblatt berichtete.

So war zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Trainings nach einer Gehirnerschütterung der Blut-Durchfluss um durchschnittlich 8,97 Milliliter pro hundert Gramm Blut pro Minute geringer als bei der Erstuntersuchung. Das steigerte sich sogar noch im Zeitraum bis zu einem Jahr nach dem Unfall. Betroffen war vor allem der sogenannte frontoinsulare Kortex des Gehirns. Diese Gehirnregion wird mit dem Denken, dem Gedächtnis, Emotionen und Sozialverhalten in Verbindung gebracht.

Summieren sich Folgen von Verletzungen?

"Das Vorhandensein signifikanter, lang anhaltender Veränderungen des Gehirns nach einer Verletzung verstärkt die Besorgnis über die Folgen wiederholter Gehirnerschütterungen und darüber, inwieweit sich diese Auswirkungen im Laufe der Zeit anhäufen", wurde der kanadische Erstautor der Studie in einem Kommentar zitiert.

Die Befunde aus dieser Arbeit deuteten darauf hin, dass die (neuro)physiologische Genesung nach einer Gehirnerschütterung länger anhält als die Genesung, was wahrnehmbare Symptome betrifft, schrieben dazu Aurore Thibaut und Geraldine Marens, Wissenschafterinnen in der Abteilung für Neurologie am Universitätsklinikum in Lüttich, in einem Kommentar zu der Studie in der Fachzeitschrift Neurology.

Man sollte jetzt genauer untersuchen, wie das auch bei anderen Menschen als jungen Sportlern abläuft. Stürze und Kopfverletzungen sind ja besonders bei alten Menschen häufig.