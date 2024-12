Bis 240 Euro Strafe: Mailand verbietet Rauchen im Freien

Ab dem 1. Jänner 2025 wird in Mailand ein Rauchverbot im Freien in Kraft treten, wenn der Abstand von mindestens 10 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.

Geldstrafe von 40 Euro bis 240 Euro

Wer sich nicht an das Rauchverbot im Freien hält, riskiert eine Geldstrafe von 40 Euro bis 240 Euro.

Das ist der zweite Schritt im Kampf gegen das Rauchen in der lombardischen Finanzmetropole: Im Jahr 2021 wurden Zigaretten an Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, in Parks und Sportanlagen verboten.