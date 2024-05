Steven Seagal: "Putin ist der größte Anführer der Welt"

Der amerikanische Schauspieler Steven Seagal ist überraschend zur fünften Amtseinführung von Wladimir Putin nach Russland gereist.

Der ehemalige Hollywood-Star kam am Dienstag in einer langen schwarzen Robe, die seine mehr als stattliche Figur etwas kaschierte, in den Kreml, trug seine charakteristische Brille.

Der 72-Jährige bezeichnete Putin als den "größten Führer der Welt" und sagte, dass die Zukunft während der fünften Amtszeit des Russen "die beste" sein werde.

Auf die Frage, was er den US-Amerikanern jetzt über Putin und dessen Amtszeit sagen würde, antwortete Seagal mit etwas schleppender Zunge: „I am very looking forward to it“.