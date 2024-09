Autobauer in der Kritik: Maserati für Arbeitnehmer in Kurzarbeit?

Weil er seinen Arbeitern Luxusautos, die bis zu 180.000 Euro kosten , zu einem vergünstigten Preis angeboten hat, hat sich der italienisch-französische Autobauer Stellantis viel Kritik zugezogen. Der Konzern sendete E-Mails mit dem Angebot für vergünstige Maserati auch an Arbeitnehmer, die zurzeit auf Kurzarbeit Null sind und deren Job gefährdet ist.

Linksparteien und Gewerkschaften kritisierten Stellantis' Initiative als unangebracht, vor allem in einer Zeit, in der mehrere Arbeitnehmer auf Kurzarbeit Null seien. Viele Jobs seien in der italienischen Autobranche gefährdet.