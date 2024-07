Nahe St. Petersburg: Bär tötet Frau - Tier erschossen

Ein zweiter Bär war laut Ermittlern in einem Käfig, ohne Gefahr für die Öffentlichkeit. In Russland werden Bären immer noch etwa als Attraktion bei Zirkusvorstellungen eingesetzt.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass eine 19-jährige Frau ist in den rumänischen Karpaten bei einem Angriff eines Bären gestorben ist. Die junge Touristin war beim Wandern im südlich von Brasov gelegenen Bucegi-Massiv von dem wilden Tier weggezerrt worden, wie ein Augenzeuge berichtete, der danach einen Notruf absetzte.

In Rumäniens Karpaten leben nach Schätzung der Regierung etwa 8.000 Braunbären. Es ist die zweitgrößte Bärenpopulation in Europa, nach jener in Russland. Immer wieder greifen sie Wanderer an, dringen in Bauernhöfe ein und durchwühlen in Städten wie Brasov die Mülltonnen auf der Suche nach Nahrung.