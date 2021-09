Sri Lanka will "Kurzarbeit" für Arbeitselefanten

Elefanten gelten auf Sri Lanka als Verkörperung von Buddha selbst. Als Buddhas Mutter mit ihm schwanger wurde, träumte sie, dass ihr ein weißer Elefant eine Lotus-Blüte anbot und sich in ihr einnistete. So erzählen es die Leute. Doch rund 180 Elefanten leben auf Sri Lanka in Gefangenschaft - bei buddhistischen Tempeln, reichen Geschäftsleuten, einflussreichen Politikern und staatlichen Elefantenparks.

Sie müssen arbeiten - unter Bedingungen, die Tierschützer immer wieder kritisieren. Sie müssen bei religiösen Festen Reliquien von Buddha tragen und geschmückt durch große Menschenmengen laufen. Sie müssen auch schwere Bäume und viele Menschen schleppen, mit Touristen baden oder sich von ihnen füttern lassen.

Nun will die Regierung ihre Arbeitsbedingungen verbessern. Das Parlament soll den folgenden Gesetzesänderungen in den kommenden Wochen noch formell zustimmen: Ein Elefant soll nur noch vier Stunden am Stück Bäume oder Menschen tragen müssen - und das nur am Tag und bei schönem Wetter, auf seinem Rücken sollen gleichzeitig höchstens vier Leute reiten dürfen und er soll in einem Fahrzeug höchstens zwölf Stunden und mit höchstens 30 km/h transportiert werden. Elefantentreiber dürfen nur noch nüchtern arbeiten und müssen eine entsprechende Ausbildung absolvieren.

Aber geht es dabei wirklich um das Wohl der Elefanten?

Viele Tierschützer im Land machen diese Regeln nicht glücklich, sie sind eher voller Sorge. Sie sind überzeugt, dass die Regierung sie lediglich als Vorwand nutzt, um mehr Elefanten zu domestizieren, wie der Chef des Centre for Environmental Justice, Hemantha Withanage, sagt. Die Tierschützer fürchten auch, dass Elefanten trotz der vermeintlich tierfreundlichen Regelungen weiter zu schwierigen Bedingungen ihre Arbeit verrichten müssen.