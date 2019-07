Sprengstoffanschlag auf Wohnung von ostdeutscher Linke-Stadträtin

"Bei der Detonation gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Es entstand erheblicher Sachschaden", hieß es in der Mitteilung. Polizei und Feuerwehr seien schnell am Einsatzort gewesen. Medienberichten zufolge befanden sich neben der Politikerin auch Angehörige in der Wohnung in der Kleinstadt am Dreiländerdreieck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien.

"Ich bin zutiefst über den Anschlag erschüttert. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass kein Mensch verletzt wurde", zitierte das Online-Nachrichtenportal "Tag 24" die 55-Jährige. Sie lasse sich dadurch aber nicht einschüchtern und werde weiterhin für Mitmenschlichkeit und eine tolerante Gesellschaft eintreten.